Eski muhtar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Çorum'da oğluyla kavga eden Tunç Taşar (14) ile Kaan Hakverdi’yi (13) okul servisinde tabancayla vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan eski muhtar Selfet Başkuş (58), hakkında savcı mütalaasını sundu. Sanık Başkuş için, ‘Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Eski muhtar Selfet Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi’yi kavga ettikleri gerekçesiyle araçta tabancayla vurdu. Taşar ve Hakverdi, ağır yaralı kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınına giderek, “Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet” diyen Başkuş, jandarmaya teslim oldu. Mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

“OLAY NEDENİYLE PİŞMANIM”

Sanık Selfet Başkuş, yargılandığı davada dün hakim karşısına çıkarıldı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da yer aldı. Bir önceki duruşmada yaptığı savunmayı tekrar eden Başkuş, hayatını kaybeden çocukların, oğluna tacizde bulunduklarını iddia ederek, olay nedeniyle pişman olduğunu ifade etti. Savunmanın ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, sanık hakkında ‘Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için ileri bir ertelendi.

(Yusuf ÇINAR)