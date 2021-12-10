Eski muhtar cinayetinde müebbet hapis cezası

Olay, şubat ayında Kent merkezinde bulunan Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları Kümeevleri'nde meydana geldi. İlçeye bağlı Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, bağ evinde yakınları tarafından kanepede hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanılan Ergani'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kazım Ergani’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Hayrettin K., ve F.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Hayrettin K., tutuklanırken, F.K. ise serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Hayrettin K., hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanığın yanı sıra, ölen Kazım Ergani’nin yakınları ve taraf avukatları da katıldı. Kayabaşı, mahkeme heyetine, “Böyle bir olaydan karşınızda olduğu için üzgünüm, kesinlikle ben yapmadım. Ben bıraktığımda yaşıyordu. Bu adam benim elimden ölmedi hakim bey. Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti duruşmaya ara vererek bir süre sonra verilen kararı açıkladı. Heyet, K’nin Kazım Ergani’ye kasten öldürme suçu sabit görülerek müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.(Yusuf ÇINAR)