Eski muhtar Çetin Covid-19 kurbanı 

Yeni tip koronavirüs salgınının son kurbanı da Çorum'un Kargı İlçesi Bağözü Köyü’nün eski muhtarlarından Hasan Çetin oldu. Eski muhtar Çetin, yakalandığı koronavirüs nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisine rağmen kurtarılamadı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

