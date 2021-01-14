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Eski muhtar Çetin Covid-19 kurbanı 

Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin önüne bir türlü geçilemiyor. Koronavirüs Çorum’da da canlar almaya devam ediyor.

Güncel 14.01.2021, 19:35 14.01.2021, 19:36
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Eski muhtar Çetin Covid-19 kurbanı 

Yeni tip koronavirüs salgınının son kurbanı da Çorum'un Kargı İlçesi Bağözü Köyü’nün eski muhtarlarından Hasan Çetin oldu. Eski muhtar Çetin, yakalandığı koronavirüs nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisine rağmen kurtarılamadı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
 

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