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Eski muhtar Akyıldız 85 yaşında intihar etti

Çorum Merkez Karasar Köyü’nün eski muhtarı Mehmet Akyıldız (85) tabanca ile göğsüne ateş ederek canına kıydı.

Güncel 13.11.2020, 19:26
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Eski muhtar Akyıldız 85 yaşında intihar etti

Olay, önceki gün merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 16. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Akyıldız, girdiği bunalım sonucu tabanca ile ateş ederek kendini vurdu. Akyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akyıldız’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de öğrenildi.

Öte yandan Erol, Cuma Akyıldız ve Kamile Tosun’un babaları olan eski muhtar Mehmet Akyıldız’ın cenazesi saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Karasar Köyünde toprağa verildi.

(Haber Merkezi)

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