Eski müdürlerden Zanaatkârlar’a ziyaret

Yeni adıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olan Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü eski müdürlerinden İbrahim Hakkı Özel, eski mesai arkadaşlarıyla birlikte Çorum S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde uzun yıllar şube müdürlüğü yapan Ahmet Sucu ile Reşit Özarslan ile birlikte Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin inşaat sahasını gezen İbrahim Hakkı Özel, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum’un tanınmış müteahhitlerinden Hasan Çalış, Ahmet Özler ile Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Numan Özçetin, Denetim Kurulu Üyesi Yunus Türkoğlu, yüklenici firma sahiplerinden İrfan Yaşar’ın da yer aldığı ziyarette konuşan Bayındırlık ve İskân eski İl Müdürü İbrahim Hakkı Özel, Çorum açısından son derece önemli bir projenin hayata geçiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı’yı tebrik etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı da 615 dönümlük bir alana sahip kooperatif arazisinin 280 dönümlük alanına işyerlerinin yapıldığını dile getirdi. Tamamı 505 işyerinden oluşan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde 7 meslek grubunun bulunacağını belirten Fındıkcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. (Haber Merkezi)

