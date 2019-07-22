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Eski Milli Basketbolcu Erman Sürek nişanlandı

Çorumlu eski milli basketbolcu Erman Sürek, hayatını Ceren Onak ile birleştiriyor.

Eski Milli Basketbolcu Erman Sürek nişanlandı

Çorumlu eski milli basketbolcu Erman Sürek, hayatını Ceren Onak ile birleştiriyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:09
Eski Milli Basketbolcu Erman Sürek nişanlandı

TEDAŞ’tan emekli Fahrettin Sürek ile Nesrin Sürek çiftinin oğulları Kocaeli’nde özel bir okulda öğretmenlik yapan aynı zamanda da Kocaeli Basketbol Spor Kulübü Antrenörü olan Erman Sürek hayatını Fizyoterapist Ceren Onak ile birleştiriyor.

Çorum’da 12 Dev Adam Basketbol Okulu’nda yetiştikten sonra bir dönem Darüşşafaka’da profesyonel olarak basketbol oynayan ve bir dönem Basketbol Milli Takımı’na da çağrılan Erman Sürek geçtiğimiz haftasonu Kocaeli Belediyesi’nden emekli Refik Onak ile Şengül Onak çiftinin kızları olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu özel bir klinikte fizyoterapist olarak çalışan Ceren Onak ile nişanlandı.

Genç çiftin Kocaeli’nde düzenlenen nişan töreninde yüzüklerini baba Fahrettin Sürek taktı. Genç çiftin düğününün ise 27 Temmuz 2019 günü Kocaeli El Asya Düğün Salonu’nda gerçekleştirileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

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