Eski kasap Esat Yiğit vefat etti
Çorum merkez Elmalı Köyü'nden gelme eski kasaplardan Fedai ve Engin Yiğit’in babaları Esat Yiğit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 28.06.2022, 17:35
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Merhumun cenazesi saat 11.00’de Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Elmalı Köyü'ne öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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