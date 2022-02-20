Eski İlahiyat Fakültesi binası okula dönüşecek

Çorum merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde uzun yıllar Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak hizmet veren binanın yeni dönemde nasıl değerlendirileceği hususunda planlama yapılıyor.

Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaatlardan Sorumlu Şube Müdürü Müslüm Kılıç ve teknik heyet ile birlikte eski İlahiyat Fakültesi binası ile Türkiyem İHO’da incelemelerde bulundu.

İnceleme ziyareti Valilik ve MEM’in kurumsal sosyal medya hesaplarından kısa bir notla detay verilmeden paylaşıldı.

Konuyla ilgili alınan bilgiye göre Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü, mahalledeki Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu’nu müstakil ilkokula dönüştürmeyi, merkezi konumda bulunan eski İlahiyat Fakültesi binasını da imam hatip ortaokulu yapmayı planlıyor. Böylece yapılaşma ve nüfusun giderek arttığı Mimar Sinan Mahallesi’nde bir adet olan ilkokul sayısı ikiye çıkmış olacak, eski ilahiyat fakültesi binası da tadilatları yapıldıktan sonra Türkiyem İHO olarak hizmet verecek.



(Haber Merkezi)

