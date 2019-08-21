“Eski hastanenin açılması yeni hastaneyi rahatlatır”

“5 MİLYON DOLARLIK CİHAZLAR NEDEN ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ?”

Çorum’da adeta bir ‘yılan hikayesi’ne dönen eski Devlet Hastanesi’nde çürümeye terkedilen Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathanesi’ndeki 5 milyon dolarlık cihazların akıbetinden, binanın yeniden nasıl kullanılabilir hale getirilmesine dair görüş ve düşüncelerini paylaşan Suvacı, siyasilere biraz serzeniş, biraz tepki gösterirken, bir de çarpıcı bir öneri de bulundu.

“VERDİĞİNİZ SÖZLERİ, NE ZAMAN TUTACAKSINIZ?”

“Milletin vergileriyle alınan 5 milyon dolarlık cihazlar çürümeye bırakılırken, mevcut hastanedeki yoğunluk nedeniyle hastalar Yozgat ve Kırıkkale’ye gitmek zorunda bırakılmaktadır” diyen Suvacı, eski Devlet Hastanesi’nin açılmaması halinde özel sektöre kiralanması gerektiği görüşünü de dile getirdi.

Çorum’un sağlık alanında çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, siyasilerin yaklaşık 2-3 yıldır bu konuda kayda değer bir adım atmadıklarını, ‘yapacağız, edeceğiz’ diyerek günü kurtarmaya çalıştıklarını öne süren Suvacı, siyasilere, “Verilen sözleri ne zaman tutacaksınız?” serzenişinde bulundu.

AK Parti’nin 17 yıldır seçim dönemlerinde verdikleri sözleri, yerine getirmediği gibi, ‘yapacağız-edeceğiz’ diyerek adeta Çorumlu vatandaşlarla dalga geçtiğini ve Çorum’un yıllardır sağlık alanında adeta cezalandırıldığını öne süren Suvacı, açıklamasında şunları söyledi:

“Şehir Hastanesi yapılırken, eski Devlet Hastanesi’nin kesinlikle kapatılmayacağı sözü verilmişti. Ne oldu?

Sessiz sedasız kapatıldı, kapatmakla kalmadılar, döner sermayenin desteği ile kentimize kazandırılan 5 milyon dolarlık Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathane cihazları çürümeye terk edildi.

17 yıldır iktidardasınız.

Girdiğiniz her seçimde Çorum’dan yüksek oranlarda oy alıyorsunuz. Sürekli sözler veriyorsunuz, ama verdiğiniz sözleri yerine getirmediğiniz gibi, ‘yapılacak-edilecek’ diye Çorum halkını oyalıyorsunuz.

Yeter artık, verdiğiniz sözleri vakit geçirmeden yerine getiriniz.

“ÇORUM HALKI DAHA FAZLA OYALANMAK İSTEMİYOR”

Çorum halkı, partinize 17 yıldır yüksek oranda oy veriyor, hem de Türkiye ortalamasının üzerinde.

Daha ne istiyorsunuz?

Havaalanı, Demiryolu-Hızlı Tren konusunda verdiğiniz sözleri, bir yana bırakalım; kapatılmayacak dediğiniz eski Çorum Devlet Hastanesi’ni ne zaman açacaksınız, açıklayınız.

CHP İl Başkanlığı yaptığım 2015-2017 yılları arasında, SES Şube Başkanı Sayın Merter Kocatüfek ile birlikte yetkililere yaptığımız ziyaretlerde; ‘Hastanenin kesinlikle kapatılmayacağı’ sözü verilmişti.

Bu sözlerin üzerinden 3 yıl geçti, hastane sessiz sedasız kapatıldı.

Vatandaşların vergileriyle alınan 5 milyon dolarlık cihazlar da çürümeye terk edildi.

Yazıktır, günahtır.

Bu, kentin insanlarına saygısızlıktır, haksızlıktır, vicdansızlıktır.

“BİR BAŞKA SEÇENEK İSE; ÖZEL SEKTÖRE KİRALANMASIDIR”

Bu arada hastanenin yeniden açılması düşünülmüyorsa, pekala özel sektör tarafından kiralanarak, özel hastane olarak işletilebileceği seçeneği de değerlendirilebilir.

Çorum’da bu işi yapabilecek, çok sayıda girişimcinin olduğuna inanıyor, Çorumlunun geçmişte bu tür girişimleri başarı ile hayata geçirdiğini biliyorum.

Yeri gelmişken hatırlatmak isterim:

Yıl..1992..

Hastanede diyaliz cihazı bulunmadığı için birçok diyaliz hastası yurttaşımız büyük sıkıntı yaşamaktaydı.

Dönemin Çorum Valisi Sayın Mustafa Yıldırım’ın da öncülüğünde başlatılan bir kampanya ile hastanemizin diyaliz ünitesine birçok cihaz kazandırılmıştı.

Bugün de böyle bir girişimle eski hastanenin özel teşebbüs tarafından faaliyete geçirilmesinin mümkün olacağına inanıyorum.

Yeter ki, siyasiler bunun önünü açmak için harekete geçebilsinler.

Çorum’da yaşayan bir yurttaş olarak; gerek siyasilerimizin, gerek devlet büyüklerimizin, nacizane serzenişlerime kulak vereceklerini umuyorum ve

tüm yurttaşlarımı da bu konuda düşüncelerini yüksek sesle dillendirmeye davet ediyorum.”

(Haber Merkezi)