Eski hastanenin 3 bloğu yıkılıyor

“3 BLOK YIKILACAK”

Eski devlet hastanesinde bakanlık uzmanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde A, B ve D blokları ile ilgili yıkılması yönünde rapor hazırlandığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, bir süre önce Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yaptıkları görüşmenin ardından da hastanenin yıkım ve yeni hastane yapılması ile ilgili projenin 2021 yılı yatırımları arasına alındığını dile getirdi.

Uzun yıllar Çorumlulara hizmet veren eski hastanenin A, B ve D bloklarının yıkımı ile ilgili süreçte hazırlıkların tamamlandığını anlatan Ceylan, binaların yıkım ihalesinin 30 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu.

“200 YATAKLI YENİ HASTANE YAPILACAK”

Eski hastanenin yerine yenisinin yapılacağını bildiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yıkımın ardından yeni hastane ile ilgili çalışmaların başlayacağını vurguladı. Ceylan, yeni hastanenin 200 yataklı olacağını ve içerisinde her türlü ihtiyacın karşılanacağı tıbbi cihazların, ameliyathanelerin, polikliniklerin ve diğer ihtiyaç duyulan birimlerin yer alacağını kaydetti.

Ceylan, hastanenin tefrişatıyla birlikte en kısa süre içerisinde Çorumluların hizmetine sunulacağını bildirdi.

“POLİKLİNİK HİZMETLERİ AKSAMAYACAK”

3 bloğun yıkılması sürecinde şu anda bölge halkına yönelik verilen poliklinik hizmetlerinin de aksatılmaması için gerekli adımların atıldığını açıklayan Milletvekili Ceylan, poliklinik hizmetlerinin aynı yerleşkenin içerisinde bulunan Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuvar Hizmet binası içerisinde verileceğini belirtti.

AK parti iktidarı döneminde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Çorum’un hak ettiği hizmetleri aldığının altını çizen Milletvekili Ceylan, Çorum’da sağlık konusunda hiçbir sorunun yaşanmadığını, yapılan yeni yatırımlarla birlikte Çorum’un sağlık alanında bölgenin yıldızı haline geleceğini de dile getirdi.

Ceylan, devlet hastanesi ile ilgili süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve emeği geçenlere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

