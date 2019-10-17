Eski hastane için Bakanlık heyeti

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a kazandırılan ve Hitit Üniversitesi ile “ortak kullanım” statüsünde olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sorunlar yaşamayı sürdürürken hasta yoğunluğunun azaltılması adına eski hastanenin yeniden hizmete açılması için girişimlerde bulunulmuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da konuyu iletti. Ceylan ile Ahlatcı ayrıca TBMM’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da eski Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açılması ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin durumunu bir kez daha anlattı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İl Başkanı Ahlatcı, eski hastanenin durumunu yerinde incelemek üzere Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyetin birkaç gün içinde ilimize geleceğini bildirdi. Yusuf Ahlatcı; “MKYK Üyemiz Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ile Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile TBMM’sinde bir araya gelerek Çorumluların selamlarını ilettik. Eski Hastanemiz ile ilgili bir heyetin önümüzdeki günlerde geleceğini belirtti. Hemşehrilerimize selamlarını ve saygılarını sundu” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)