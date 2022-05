Eski Halkbank binası yıkılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün konuya dair ilgili kurumlara gönderdiği yazısında Halkbank’ın yıkılması için artık bir engel kalmadığı belirtildi.

Tarihi Meydan Projesinin uzun yıllardan beri Çorumlu’ların hayali olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin hayata geçmesi için önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Tarihi kent meydanı içerisinde kalan Halkbank binasının yakımı için bir engel kalmadığını belirten Aşgın, kısa süre içerisinde yıkım işleminin gerçekleşeceğini vurguladı.

Ulucami’nin güneyinde yer alan Ziraat Bankası’nın Belediyeye devri, bu alanın da tarihi meydana katılması için de gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

PROJE, TÜM ÇORUM HALKINI HEYECANLANDIRIYOR

Tarihi Çorum Meydanı için çalışmalar hız kazanırken, Çorum halkı da projenin bir an evvel hayata geçirilmesi için sabırsızlanıyor.

Şehrin tarihi kimliğinin açığa çıkarılması, korunması ve tarihi bir meydana kavuşması için yapılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Ulucami’nin etrafındaki Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapıların bulunduğu bölgelerde kamulaştırma çalışmaları önemli bir noktaya gelirken Halkbank binası önümüzdeki günlerde yıkılacak.

Tarihi Çorum Meydanı Projesiyle ilgili görüşlerini aktaran vatandaşlar projenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek “Tarihi Meydan Projesinin hayata geçmesi şehrimiz için çok güzel bir gelişme. Projenin görseli bile bizleri heyecanlandırmaya yetiyor. Saat Kulesi civarı şehrin en güzel yeri, dünyanın merkezi. Burada meydanın açılması, tarihin ortaya çıkarılması şehrimizin turizmi açısından da çok güzel bir gelişme olacak. Projenin bir an evvel tamamlanmasını bekliyoruz, bu çalışmayı destekliyoruz. Belediye Başkanımız Çorum için aşkla çalışıyor, güzel hizmetler yapıyor.” dedi.

Başkan Aşgın, her zaman olduğu gibi tarihi meydan projesinde de kendilerine büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.