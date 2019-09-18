“Eski esnaf ruhunun geri gelmesi gerekiyor”

Eski esnaf ruhuna duyduğu özlemi dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Ben de uzun yıllar esnaflık yaptım. Eski ruhun geri gelmesi gerekiyor. Ruhun yeniden bütün çarşı ve pazarlarımıza, bütün esnaflara yeniden sirayet etmesi gerekiyor. Yeni bir başlangıç gerekiyor. Şehrin medeniyete kavuşmasında ve kalkınmasında esnafımız güç kuvvet verecek. Ben 24 saat emrinizdeyim. Elimizden ne geliyorsa yapabileceksek mutlaka yaparız. Yapamayacaksak da nedenini izah ederiz” ifadelerini kullandı. (Esra ESEN)