Flaş HaberEski eşini ve kendini öldürdü
Eski eşini ve kendini öldürdü
Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Sezgin Zilkaya (51), önce eski eşi Sibel Zilkaya'yı tabancayla vurarak öldürürdü, daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.
Güncel 21.05.2021, 21:40 21.05.2021, 21:46
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Çorum merkeze bağlı Teslim Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Sezgin Zilkaya'nın eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için konuşmaya gittiği, aralarında yaşanan tartışma sonrası önce eski eşini, sonra kendini öldürdüğü öğrenildi.
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