Eski eşini ve kendini öldürdü

Çorum merkeze bağlı Teslim Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Sezgin Zilkaya'nın eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için konuşmaya gittiği, aralarında yaşanan tartışma sonrası önce eski eşini, sonra kendini öldürdüğü öğrenildi.

