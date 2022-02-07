Eski eşine ateş etti, tutukluk yapan tabanca kabzası ve taşla başından yaraladı

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Beytepe 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Ç. sokakta karşılaştığı 3 ay önce boşandığı eski eşi Şenay Ç. ile tartıştı. Mahmut Ç. bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile kadına ateş etti. Saldırıda kurşunlar kadına isabet etmedi. Tabancası tutukluk yapan Mahmut Ç. bu kez silahın kabzası ve taşla kadının başına vurdu. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, Mahmut Ç.'yi gözaltına alırken, yaralı kadın ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.