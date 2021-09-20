Eski dostlar buluşması
Basın İlan Kurumu Çorum Şubesi’nin kapatılmasından sonra Şanlıurfa’ya atanan, geçtiğimiz günlerde ise yeniden Çorum Şube Müdürlüğü’ne getirilen Osman Bolluk, dün gazetemizi ziyaret ederek 37. yayın yılına girişimizi kutladı.
Güncel 20.09.2021, 19:30
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ÇORUM HABER’in Türkiye genelinde seviyesi ve kalitesi ile kendisini kanıtlamış bir yerel gazete olduğunu vurgulayan Osman Bolluk, meslekte 52. yılına giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a da nice yıllar dileğinde bulundu. (Taner ŞİMŞEK)
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