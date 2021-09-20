Eski dostlar buluşması

ÇORUM HABER’in Türkiye genelinde seviyesi ve kalitesi ile kendisini kanıtlamış bir yerel gazete olduğunu vurgulayan Osman Bolluk, meslekte 52. yılına giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a da nice yıllar dileğinde bulundu. (Taner ŞİMŞEK)

