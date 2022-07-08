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Eski Dönem Belediye Başkanları Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönem belediye başkanları ile istişare toplantısı düzenledi.

Güncel 08.07.2022, 23:58
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Eski Dönem Belediye Başkanları Ankara’da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada: “Büyük ve güçlü Türkiye inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nda bizim kazanmamız şarttır” dedi.
ATO Congresium'da yapılan “Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Erdoğan, ülkede pek çok konuda olduğu gibi siyasi değerlendirmeler hususunda da akıl ve vicdanın bir kenara bırakıldığını, ideolojik saplantıların, kör husumetlerin, sanal kabullerin ön plana çıktığını belirtti.

Çorum’dan toplantıya Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İskilip eski Belediye Başkanı Numan Sezer, Dodurga eski Belediye Başkanı Bekir Kılıç, İskilip eski Belediye Başkanı Recep Çatma, Laçin eski Belediye Başkanı Erdal Altuntaş, Elvançelebi eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer, Uğurludağ eski Belediye Başkanı Adem İpek, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Ali Uyanık, Karahacip eski Belediye Başkanı Hacı Ahmet Bektaş, Bayat Kunduzlu eski Belediye Başkanı İzzet Ünsal, Eskialibey Eski Belediye Başkanı Ertürk Taşdemir, Seydim eski Belediye Başkanı Alatin Köksal, ve Konaklı eski Belediye Başkanı Ahmet Şentürk katıldı.
Eski Dönem belediye başkanları ile bir arada gelmekten duyduğunu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, “Sizler belediye başkanlığı dönemindeki eserlerle adlarını tarihe yazdırmış kadrosunuz. İnşallah birlikteliğimizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Şu anda karşımızdaki muhteşem tablo kolayca oluşmadı. Kardeşlerimin kimileriyle çeyrek asrı geçen en yenisiyle 10 15 yılı geride bırakan mücadelemiz var. Ülkemize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu yaşadık” dedi.
Türkiye’nin 30 yılına damgasını vurmuş bir hareket olarak bu seçimin anlamını en iyi kendilerinin bildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nice badireleri aştık. Nice saldırılara birlikte göğüs gerdik. Sıfatlar makamlar gelir geçer, gurur verici yaşanmış hakikatler bizimle kalır. Dünyada pek az lidere böylesine köklü kaliteli kadroyla yol yürümek nasip olmuştur. Şahsıma sizler gibi çalışma arkadaşları nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum” diye konuştu.
“2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların muhasebesini çeşitli zeminlerde beraberce yaptık ve yapıyoruz. Bu seçim nefsaniyetler hareket edilebilecek bir seçim değildir. Türkiye dünün Türkiye'si değildir. Sizlerden her yerde doğrudan şahsımın temsilcisi olarak davamıza sahip çıkmanızı, kazanmadık gönül bırakmamanızı istiyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
(Haber Merkezi)
 

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