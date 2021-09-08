Eski Devlet Hastanesi yıkımına başlandı

Yıkımına başlanan hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ceylan, ayrıca hızlı tren Acemi Birliği ve Onkoloji Merkezi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yüklenici firma yetkilileri katıldı.



ARALIKTA YIKIM ÇALIŞMALARI BİTMİŞ OLACAK

Eski devlet hastanesinin 180 yataklı olarak yeniden hizmete gireceğini hatırlatan Ceylan, tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle elde olmayan sebeplerle ülkemizde de yapılan bazı çalışmalarda aksamalar olduğunu dile getirdi. Gelinen noktada eski devlet hastanesinde bulunan mevcut başhekimlik binasının korunacağını, A ve B bloklarının tamamen yıkılacağını anlatan Ceylan, “Doğum hastanesinin olduğu binada olmak üzere komple ihaleye çıktık ve yer teslimi yapıldı. Buradaki depreme dayanıksız olan binalarımızın tamamı yıkılacak. Yıkım süreci 4 ayda tamamlanacak. On ikinci ayda tüm binalar yıkılmış olacak. Buradaki poliklinik hizmetleri devam edecek.” dedi.



RUH SAĞLIĞI BÖLÜMÜ GÜLABİBEY’E TAŞINIYOR

Mevcut çelikten yapılmış poliklinik binasının şu anki yerinden alınıp 300 metre ilerisine taşınacağını ve burada hizmet vermeye devam edeceğini bildiren Ceylan, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için poliklinik hizmetleri taşıyacağımız yeni yerinde devam edecek. Ruh sağlığı hizmeti veren bölümümüz de Gülabibey Mahallesi’nde bulunan ve bu ay içinde tadilatı tamamlanacak olan Halk Sağlığı Binasına taşınacak. Burayı tamamen yüklenici firmaya teslim etmiş olacağız. Binalarda yıkım çalışması başladı önce kablolar sökülecek, müştemilatlar yıkılacak ardından tamamen binalar yıkılacak.” diye konuştu.



TOPLAM MALİYETİ 120 MİLYON TL

Ceylan, A ve B blok bittikten sonra da yanına 4 katlı 15 bin metre kare alan kapalı alanı olan ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin yapılacağı bina dahil olmak üzere hastanenin şu anki toplam teslim maliyetinin 120 milyon TL olduğunu sözlerine ekledi. Bir gazetecinin çalışmaların ne zaman biteceği sorusunu da cevaplandıran Ceylan, müteahhit yüklenici firmanın 8 Aralık’ta yıkım çalışmalarını tamamlayıp, işi Sağlık Bakanlığına devredeceğini belirterek şunları söyledi: “C blok yüzde 20 güçlendirilecek. 2022’nin başında inşallah ihaleye çıkıp yapım çalışmaları başlayacak.”

‘ÖNCELİĞİMİZ HIZLI TREN’

Açıklamalarını sürdüren Ceylan, “Çorum'da her zaman birinci önceliğimiz hızlı tren. Ulaştırma Bakanı ile yaptığımız görüşmede 2023'ten önce ihalesinin yapılması için mutabıkız. 2021 yılı sonu itibariyle tamamen ihale olacak duruma gelecek ve önümüzdeki yıl ihaleye çıkacağız." dedi Acemi Birliği konusuna da değinen Ceylan, bazı teknik konulardan dolayı gecikme yaşandığını belirterek; "Bazı içerde yapılan planlamalarda Genel Kurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığımızın içerde yapmış olduğu planlamaların devam ediyor. Ordumuz şu anda yurt dışında Azerbaycan'da, Libya'da, Suriye'de görev yapıyor. Bazı içerdeki teknik konulardan dolayı gecikme yaşanıyor ama bir problemimiz yok. Milli Savunma Bakanımız ile yaptığımız görüşmede Bakanımızı Çorum'a davet ettik. Meclis açıldıktan sonra bakanımızı Çorum'da ağırlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.