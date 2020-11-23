“Eski Devlet Hastanesi hemen açılmalı”

Özellikle son aylarda koronavirüs hasta ve vaka oranlarındaki yüksek artıştan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapasitesi dolmuş, Vali Mustafa Çiftçi'nin açıklamasına göre artık koronavirüs vakaları ilçe hastanelerine sevk edilmeye başlanmıştı. Virüsle mücadelede ülkenin en kötü illerden biri konumunda olan Çorum’da 5 Ekim - 14 Kasım tarihleri arasında 188 kişi vefat etmişti.

Çorum'da hastanelerin dolduğuna ve yeni tip koronavirüsle mücadelesindeki kara tabloya dikkat çeken İYİ Parti Çorum İl teşkilatı da kapatılan eski Devlet Hastanesi'nin bir an önce açılması için hastane önünde nöbet tutmaya başladılar. Hastane önünde toplanan partililer adına açıklama yapan İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı; “Basiretsiz bir yönetimle Çorum haketmedigi şekilde yönetiliyor” dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede yetkililerin gerekli tedbirleri almakta geciktiğini ve suçu vatandaşlara atarak kendilerini kurtarma çabasında olduklarını dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “Günlerdir Çorum halkı feryad figan eder gibi sanki babanızdan kalan mirası ister gibi hakkı olan Devlet Hastanesi'nin bir bölümünü pandemi hastanesi olarak yeniden açmanızı istiyor. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önüne Kızılderili çadırı koyup birde utanmadan hastanenin önüne seyyar tuvalet koydunuz. Neymiş Covid-19 çadırı Covid 19 tuvaleti yaptınız” diye konuştu.

Bekir Özsaçmacı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Mahvettiniz güzelim Çorum'u hastanede tüm çalışanlar perişan hâlde korkuyla görev yapıyor. Ortaköy'e konteynır koyup tedavi edilen hastalar tümü rezillikten başka hiçbir şey değil. Çorum'dan Sungurlu'ya hasta sevketmeler. Çorum halkından korkmuyorsunuz, Bari Allah'tan korkun. Biran evvel bu hastane açılmalı Bir bölümü olsun açılmalı yoksa herşey kötü olacak. Onca günahsız insanlar ölecektir. Bunun da vebali siz olacaksınız. Gerekirse Çorum için Çorumlu için bu hastane pandemi hastanesi olarak açılana kadar hastane önünde eylem yapacağımızı buradan herkese duyuyoruz. Sizden Çorum halkı için sağlık konusunda elinizi taşın altına koyun istiyoruz”

(Haber Merkezi)