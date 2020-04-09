“Eski Devlet Hastanesi acilen faaliyete geçirilmelidir”

Fiziksel temas ve havayolu gibi sebeplerle hızlı bir şekilde bulaşarak tüm dünyada hızlı bir şekilde vaka sayısı artan Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek ve virüs yayılımını durdurabilmek için öncelikle sağlık çalışanların korunması ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen BASK İl Temsilcisi Hayati Çam, Evde Sağlık Hizmet Koordinatörlüğü’nün daha önceden İl Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet verirken son kararla DSİ 54. Şube Müdürlüğü ile ANATEM binaları arasında bulunan lojmandan bozma binaya taşındığını, bu binanın yetersiz çalışma ortamının dar, gerek normal gerekse engelli asansörü olmayan sağlıksız bir bina olduğunu belirtti.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Binası yanında bulanan eski Devlet Hastanesi’nin acilen faaliyete geçmesi ve sağlık çalışanlarının görevini yapabileceği sağlıklı mekanlar oluşturulmasının önemine de değinen Hayati Çam, “Devletimizin maske dağıtımı ile ilgili aldığı karar doğrultusunda PTT çalışanlarının hem iş yükünü hemde sağlıklarını riske atmadan kurumsal (tüzel kişi vb.) olarak maske dağıtımı sağlanmalıdır. Çalışanlar ve aile sayısı dağıtımı ile iş yükü ve riski azalacaktır” diyen Çam, “Cumhurbaşkanlığı tarafından 22 Mart 2020 tarih ve 2020/4 sayılı Genelge ile COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla esnek çalışmaya geçilmiştir. Ancak bazı kurumlarda özellikle 4-B Pozisyonunda personel bu kapsam dışında tutulmuş, her gün işe gelmesi söylenmiştir. Bu ayrımcılıktır, bu uygulamaların son bulmasını ve bu pozisyonda çalışan personellerinde dinlenmeleri sağlanmalıdır” dedi.

Kamu kurumlarında farklı uygulamaların göze çarptığını, Valilik binasında ateş ölçer kullanılmasına rağmen, Valilik ek binaları ile bazı kurumlarda hala ateş ölçer kullanılmadığını, bazı kurumların maske dağıttığını, bazılarının ise dağıtmadığını belirten BASK İl Temsilcisi Çam; “Salgınla mücadele konusunda sürecin başından beri aldığı tedbirler nedeniyle İl Özel İdaresi yöneticilerine konfederasyonumuz adına çok teşekkür ederiz. İl Pandemi Kurulları tarafından alınan kararların denetlenerek izlenmesini, eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını BASK İl Temsilciliği olarak talep ediyoruz. Biliyoruz ki bu salgınla ciddi, reel uygulamalarla baş edebiliriz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)