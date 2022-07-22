Eski Cezaevi Müdürü Ömer Gün vefat etti
Çorum Cezaevi’nde 2000-2010 yılları arasında müdürlük görevinde bulunan Ömer Gün (65) hayatını kaybetti.
Güncel 22.07.2022, 18:54
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Konya’nın Akşehir İlçesi doğumlu olan Ömer Gün, Çorum’da 10 yıl süre görev yapması nedeniyle Türkiye çapında aynı yerde en uzun süre görev yapan müdürü olarak biliniyordu.
Ömer Gün’ün cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akşehir Doğrugöz Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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