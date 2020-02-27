Eski BİLSEM binası yıkıldı

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden “yeşil ev” diye bilinen binanın yıkımının ardından dün de yolun üzerindeki diğer bir engel olan eski BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi) binasının yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmasını yerinde takip eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Karakeçili yolu üzerinde adım adım ilerlediklerini söyleyerek, “Yeşil evi yıktıktan sonra yolun altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak eski BİLSEM binası önüne kadar geldik. 1971 yılında yapılan bu bina uzun yıllar eğitim araçları binası olarak kullanılmış, sonrasında ise BİLSEM olarak kullanılmış. BİLSEM şu anda çok güzel bir binaya taşındı ancak o merkezde eksik olan Z kütüphanesini Belediye olarak biz yapacağız” dedi.

Eski BİLSEM binasını yıktıktan sonra önlerindeki tek engelin İmam Hatip Lisesi D bloğu kaldığını belirten Aşgın, “Uzun yıllar Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da kullanılan bina birkaç yıldır boştu. Burayı da yıktıktan sonra Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

650 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki caddenin açıldığında şehir merkezinin adeta nefes alacağını söyleyen Başkan Aşgın, “Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni birbirine bağlayacak yol güzergâhında bulunan eski Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) binasını yıkıyoruz. Sonrasında ise İmam Hatip Lisesi D bloğunu yıkacağız. Bu şekilde Gazi Caddesi, Fatih, Eşref Hoca ve Dr. İlhan Gürel caddeleriyle birleşmiş olacak” dedi.

“KALE’DE DE YENİ YOL AÇILACAK”

Yol açma çalışmalarına kentin farklı bölgelerinde devam edeceklerini söyleyen Aşgın, “Gazi Caddesi’nin diğer tarafında bulunan Kale’de kentsel dönüşümü başlattık. Orada da Garanti Bankası’ndan dericiler yanından girip Kıbrıs Caddesi’ne bağlanacak bir yol açacağız. Bu şekilde şehrimizin uzun yıllar trafikle ilgili sorununu çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)