“Eski başkanlarımızın deneyimlerinden yararlanacağız”

CHP’nin önceki dönemlerde İl Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Gazi Özkubat, Cengiz Atlas, Gürsel Yıldırım ve Ali Rıza Suludere, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ü makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Eski başkanlar, CHP’nin yerelde ve genelde iktidar olması için üzerlerine düşen sorumluluktan kaçınmayacaklarını, ellerini taşın altına koyacaklarını belirtirlerken, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da, partiye hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti ve onların deneyimlerinden yararlanmaya çalışacaklarını söyledi.

Eski başkanlar, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ü de ziyaret ederek, başarı dileklerini ilettiler.

(Haber Merkezi)