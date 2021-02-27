Eski Başbakan Prof. Erbakan, vefatının 10. yılında anılıyor

Milli Gazete, Erbakan anısına dün 40 sayfalık özel bir ek çıkardı ve bir milyon adet basılan ek, tüm Türkiye’ye dağıtıldı. Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş ve diğer bazı parti yöneticileri, dün gazetemizi ziyaret ederek Milli Gazete’nin “İlim,fikir,devmet ve dava adamı Prof.Dr. Necmettin Erbakan” özel ekini Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a verdiler.

12 Ekim 1969’da Konya’dan bağımsız milletvekili seçilen Prof. Erbakan, Türk siyasetinde 42 yıl etkin bir rol oynamış, 27 Şubat 2011’de hayata veda etmişti.



(Haber Merkezi)

