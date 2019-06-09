“Eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinden çok sayıda temsilcinin de katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü CHP Belediye Meclisi Üyesi ve Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Ahmet Özdel üstlendi.

Piri Er’in Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yeri bulunan “Enel Hak” düşüncesi üzerine geniş bir sunum yaptığı söyleşide, Yazar Ali Yıldırım da Alevi topluğunun geçmişten bugüne kadar uğradığı baskıların nedenine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Konuşmasına Çorum’un Aleviliğin merkezi olduğunu belirterek başlayan Yıldırım, “Bu topraklar yüzlerce yıldır Alevi kimliğiyle biliniyor. Osmanlı’nın kayıtlarına baktığımızda gerçekten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Ancak Alevi katliamlarının en büyük destekçisi Ebussuut da bu topraklarda yaşamış. Ebusuut’un neden katliam fetvaları verdiğini iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.

Alevilikte insan-tanrı ve doğanın bir bütün olarak ele alındığını anlatan Yıldırım, “Alevilerde derin bir doğa sevgisi vardır. Alevilerin, insanca yaşamak dışında başka hiçbir amacı olmamıştır. Bizim için ne varsa bu dünyada var. Bu dünyaya ilişkin bir duruş sergilerseniz o zaman iktidarlarla karşı karşıya gelirsiniz” ifadelerini kullandı.

Alevilerin tek amacının yaşadıkları dünyayı cennete dönüştürmek olduğunu belirten Yıldırım, “Bir tarafta bu dünyayı insanlar için cennet kılmak isteyen bir inanç, diğer tarafta ise ulul emre itaat eden, kula kulluk edilmesini talep eden bir inanç var. Bu nedenle Alevilik insanlığın vicdanı demektir. Baskı ve zulüm kime yapılırsa yapılsın tavır almanın adı Aleviliktir diyoruz” şeklinde konuştu.

Demokratik toplumların 18’nci yüzyılda Fransız Devrimi ile çözdüğü “eşit yurttaşlık” hakkının Türkiye’de halen çözülememiş olmasının utanç verici olduğunu kaydeden Ali Yıldırım, “Aleviler yaşadıkları tüm sorunların laiklik ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilememesinden ve eşit yurttaşlık hakkının ihlal ve inkar edilmesinden kaynaklandığını düşünmektedirler. Aleviler ayrıcalık istememekte, kendilerine uygulanan ayrımcılığın son bulmasını talep etmektedirler. Aleviler herkes için demokrasi, herkes için eşit yurttaşlık hakkı istemektedirler.

Alevilerin temel talepleri çok nettir. Çok kolay bir yasal düzenleme ile çözümü mümkündür. Aleviler eşit yurttaşlık hakkı istemektedirler. Alevilerin talepleri demokratik, hukuki ve insani taleplerdir. Demokrasi için, eşitlik ve özgürlük için devlet din ve inanç alanından, inanç eğitimi alanından acilen elini çekmeli, tüm yurttaşlarının din ve inançlarına saygı duymalı birini diğerine tercih etmemelidir” dedi. (Taner ŞİMŞEK)