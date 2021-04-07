Eşinin vefatından sonra işletmenin başına geçti

Kenan Kümbet, IPARD programı bütçesinden desteklenen projesiyle 2018 yılında 49 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim işletmesi kurdu. 1 milyon lira sözleşme tutarlı projeye, TKDK 570 bin lira hibe ödedi. Başarıyla sürdürdüğü hayvancılık faaliyetinde günlük bir tona yakın süt üretim kapasitesine ulaştı. 2020 yılı Ocak ayında geçirdiği elim bir kaza sonrası hayatını kaybetti. Yatırımın desteklenmesi için TKDK ile faydalanıcı arasında yapılan sözleşmede “faydalanıcının ölümü” halinde izlenecek yolu gösteren maddede geçen “yatırım, başvuru şartlarını taşıyan varise TKDK’nın uygun görmesi halinde devredilebilir ve varis ile yeni bir sözleşme imzalanır”, hükmü gereği tesisi eşi Hatem Kümbet devralarak, işletmeye başladı.

“DEVLETİMİZİN DESTEK VERDİĞİ EŞİMİN MİRASI TESİSİMİZ GÖZBEBEĞİMİZ”

Kümbet, devletin destek verdiği ve eşinden kalan bu miras tesisin göz bebekleri gibi kıymetli olduğunu, iki oğlu ile birlikte en iyi şekilde işletmenin gayreti içinde olduklarını, ömrü oldukça eşinin ismini onun kurduğu tesiste yaşatacağını, bildirdi. Kümbet, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:



“TKDK HEP YANIMIZDA OLDU”

“Ömrümüz tarım ve hayvancılıkla geçti. Uzun yıllar köyümüzün muhtarlığını da yapan rahmetli eşim, TKDK’dan daha önce hibe alarak işletme sahibi olan bir arkadaşının da tavsiyesi üzerine köyümüzün hemen yakınında bulunan arazimiz üzerine bu tesis için proje hazırlattı. 2018 yılı Temmuz ayında 49 baş simental ırkı gebe düve alarak tam kapasite ile işletmeyi faaliyete geçirdik. Eşim, 2 oğlum ve ben gecemizi gündüzümüze katarak işletmeyi bugünlere getirdik. Her şey yolunda giderken eşim geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Canlı hayvanın olduğu bu tesis ihmal edilecek ya da acınızı yaşamanıza fırsat verecek kadar size zaman tanımıyor. Hem acımızı yaşadık hem de hayvancılık faaliyetlerimizi sürdürdük. O dönemde TKDK hep yanımızda oldu. İşletmenin devamı için sözleşmemizde yer alan tüm konular hakkında bizleri aydınlatıp, izlenecek yol hakkında bilgilendirdiler. TKDK ile yeni bir sözleşme imzalayarak işletmenin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik eşimin yükümlülüklerini üzerime aldım.”



“İŞİMİZİ DAHA DA BÜYÜTMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ”

“Aradan geçen bir yılı aşkın süre zarfında hiçbir işimiz geri gitmedi. Bilakis daha da ileriye taşıma noktasında başarılar sağladık. Oğullarım Emrah ve Onur ile birlikte tüm gayretimizi bu tesisimiz üzerine verdik. Genç ve sağmal hayvanlarımızla birlikte tesisimizde 100 hayvan varlığına ulaştık. İşletmeyi kurduğumuzdan bu yana hem kendi hayvan varlığımızı artırdık hem de Çorumlu üreticilere 22 damızlık düve ve 60 erkek hayvan vererek ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına, süt ve et üretimine katkı sağladık. Günlük süt üretimimiz bir tonun üzerine çıktı. Ürettiğimiz sütü Çorum’da TKDK’dan destek alan bir işleme tesisine vererek ilimizde katma değer yaratılmasına vesile olduk. Daha iyi nasıl yapabiliriz diye çocuklarım hep araştırma içerisindeler. Devletimiz rahmetli eşime verdiği destekle bize kendi işimizi modern bir tesiste yürütme imkanı verdi. Ama şunun bilinmesini isteriz ki verilen destek emin ellerde. Biz işimizi daha da büyütmenin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“DESTEK VEREN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

“Verdiği destek için devletimize, her zaman yanımızda olan Sayın Çorum Valimize ve kamu kurumlarımıza, bu tesisin hayata geçmesinde ve eşimin ölümünden sonra devam etmesinde yardım ve katkılarını esirgemeyen TKDK’ya ve çalışanlarına, teşekkürü bir borç biliyoruz.” (Haber Merkezi)