İlçede yalnız yaşayan 80 yaşındaki İbrahim Kayar'ın eşine olan özlemi dinmiyor.

Annesini 17 yaşında kaybedince, babasının, "Ben size analık getirmeyeyim sen evlen, eşin kardeşlerine de baksın." önerisi üzerine, 18 yaşındayken 25 yaşındaki Elmas Kayar ile hayatını birleştiren İbrahim Kayar, o günden sonra eşinden hiç ayrılmadı.

Üç çocukları olan Kayar çiftinin mutluluğu, Elmas Kayar'ın 2016 yılında yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetmesiyle yarım kaldı.

Eşinin yokluğuna alışmakta zorluk çeken İbrahim Kayar, sık sık ziyaret ettiği eşinin kabrine her 14 Şubat'ta kırmızı gülle gidiyor.



Kayar, AA muhabirine, eşini toprağa vermenin derin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Evlilikleri boyunca bir gün bile birbirlerini kırmadıklarını anlatan Kayar, "Evlendiğimizde ben 18, hanımım 25 yaşındaydı. Altmış sene birlikte geçirdik. O benden büyüktü, bir gün bile hatırını kırmadım, 'sen öylesin, ben böyleyim' diye. Bu kadar birbirimize saygımız vardı. Böyle gidince acısı çok daha fazla oluyor." dedi.

Hayat arkadaşını çok özlediğini dile getiren Kayar, "Mezarını ziyaret edip dua okuyorum, aklıma gelenlerden konuşuyorum kendi kendime. Derdi ki 'Allah benim ömrümden alsın, sana versin'. Keşke demeseydi, ben ondan önce gitseydim daha iyiydi. Allah'ın takdiri. Kimsenin bir soluğu bir gün ileri gitmez." diye konuştu.

Eşinin mezarının yanına kendi mezarını da hazırladığını anlatan Kayar, "Eşimin mezarına sürekli geliyorum. Benim kardeşlerime öz evlatları gibi baktı, büyüttü. Ruhu şad olsun, toprağın bol olsun. Öteki dünyada yeri cennet olsun. Yerimi de yanına hazırladım." ifadelerini kullandı.