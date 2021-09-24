Eşinin çalıştığı restoranı kurşunlamıştı, yaralanan Çorumlu genç Özgür Akkaya’da kurtarılamadı

Geçtiğimiz günlerde Ankara-Sincan'da çalıştığı iş yerine yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Özgür Akkaya’nın Oğuzlar İlçesi Kızılcapelit Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Önceki gün Ankara'da Fatih T., eşinin çalıştığı lokantaya pompalı tüfekle ateş açmış, olayda 3 kişi yaralanmıştı.

Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana gelen olayda yaralanan ve yaklaşık bir haftadır tedavi altında olan Çorumlu Özgür Akkaya, kurtarılamadı.

Akkaya’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.