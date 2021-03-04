Eşinin 14 yaşındaki yeğenini hamile bıraktığı iddia edilen…ENİŞTEYE 17.5 YIL

Olay, 2018 yılının Şubat ayında A.B.A’nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması ve 34 haftalık hamile olduğunun belirlenmesi üzerine ortaya çıktı. Sonuçta 14 yaşındaki kız, bir erkek çocuk dünyaya getirirken, jandarmaya verdiği ifadede, halasının eşinin tecavüzüne uğradığını iddia etti.

Jandarmaca gözaltına alınan E.T. mahkeme tarafından “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada, tutuklu E.T. önceki savunmasını tekrarlayarak üzerine atılan suçlamayı reddetti.

Sanık, ” A.B.A., benim kaynımın kızı olur, bu nedenle de ailecek sık sık görüşürüz. Hatta birbirimize de gidip geliriz. A.B.A., hiçbir zaman tek başına bizim evimize gelip gitmemiştir, bana iftira atılmıştır. Ben A.B.A’nin saçının bir teline dahi dokunmuşuyum yoktur. Aramızda bugüne kadar bir şakalaşma bile söz konusu olmamıştır” dedi.

E.T. “Her ne kadar A.B.A., 2018 yılında sömestr tatilinde eşimin ve çocuklarımın evlerinde olduğu bir gün ben işten geldikten sonra eşimin anahtarı kendisi ile göndermesi nedeniyle evime geldiğini ve benim ona tecavüz ettiğimi iddia etse de, bunu kesinlikle kabul etmiyorum, Benim anahtara ihtiyacım olsa, iki oğlumdan birisini arar anahtarı isterdim. Bana atılı suçları asla kabul etmiyorum, beratımı istiyorum” şeklinde ifadesini sürdürdü.

Mağdur A.B.A. ise , “Eniştem E.T. iş dönüşü, bizim evde bulunan halamdan evin anahtarını istedi. Halam da anahtarı benden gönderdi. Evlerine vardığımda bir şey vereceğini söyleyerek içeri girmemi istedi. Beni doğruca yatak odasına götürüp direnmeme rağmen tecavüz etti” iddiasında bulunmuştu.

Mahkeme Heyeti, sanığın % 99.9 oranında bebeğin biyolojik babası olabileceği yolundaki Adli Tıp raporunu hatırlatarak, E.T. 'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, kararı duyan A.B.A’nın bazı yakınları duruşma salonunda baygınlık geçirdi.

(Haber Merkezi)