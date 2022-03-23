Eşini telefonla aradıktan sonra tüfekle intihar etti

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Akkent 4. Cadde'de meydana geldi. İddialara göre, bir fabrikada tekstil işçi olarak çalıştığı öğrenilen Sinan Badak, akşam yemeğini yedikten sonra evinden dışarı çıktı. Eşini telefonla aradığı belirtilen Badak, intihar edeceğini söyledi. Annesi ise sokağa çıkan oğluna bakmak için evden çıktı. Bir el silah sesi duyup bina önüne koşan anne oğlunun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görüp çevresinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlileri şahsın öldüğünü belirledi.

Tek kırma av tüfeği ile intihar eden Sinan Badak’ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının inceleme yapmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (Yusuf ÇINAR)

