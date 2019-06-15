Eşini pompalı tüfekle ayaklarından yaraladı

Olay, saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Abdullah M., ayrı yaşadığı boşanma aşamasında eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etti. Asiye M., pompalı tüfekten çıkan saçmaların iki ayağına isabet etmesi sonucu yere yığılırken, şüpheli otomobille kaçtı.Şüphelinin olay yerinden kaçma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından taş ocağı mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

Görgü tanıkları pompalı tüfekten çıkan saçmaların elinde bulunan çelik tencere kapağına isabet eden kadının ağır yaralanmasını önlediğini belirtti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)