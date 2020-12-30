Eşini öldüren kişiye 25 yıl hapis cezası

Olay, olay 2018 yılı Ağustos ayında Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şaban Eker ile eşi Elif Eker arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şaban Eker, eşini boğarak öldürdü. İl dışında bulunan kızını cep telefonu ile arayan Eker, "Anneniz öldü" dedi, ardından da İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Şaban Eker gözaltına alınırken, adrese sevk edilen polis ekipleri Elif Eker'i, yatak odasında ölü olarak buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elif Eker’ in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Şaban Eker ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Şaban Eker ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanık “ Tahliyemi talep ediyorum. Eşimi bilerek öldürmedim. Eşim epilepsi hastasıydı. Ogün eşim yatakta kriz geçirdi. Yataktan düşmek üzereyken yere düşmemesi ve güven altında olması için onu çene altından tutmak istedim. Ben eşimi öldürmedim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Şaban Eker’i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran heyet, Eker’ in cezasını 25 yıla indirdi.

(Nurdan AKBAŞ)