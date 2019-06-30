Eşini kızının gözleri önünde öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Gökcen Şişman, Zonguldak’dan ayrılarak geldiği Çorum'a yerleşti. Çorum'a gelen Selim Şişman, eşiyle görüşmek istedi. Bunun üzerine çift parkta buluşarak konuşmaya başladı. Konuşma sırasında iddiaya göre Selim Şişman, belinden çıkardığı tabancayı eşine yönelterek ateşledi. Başından ağır yalanan kadını kanlar içinde sürükleyerek otomobiline alan şüpheli, hızla çevreden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç, Hürriyet Meydanı Saat kulesinde trafik ekiplerince durduruldu. Durdurulan aracın ön koltuğunda bulunana kadınının sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli Selim Şişman da gözaltına alandı.

Olay yerine toplanan kalabalığı polis ekipleri güçlükle dağıtırken, yapılan incelemelerin ardından öldürülen Gökcen Şişman’ın cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)