Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini vurdu

İddialara göre, Hasan B., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öne sürülen eşi Rukiye B., (26), kayınvalidesi Fatma E., ve kayınpederi Bekir E, ile mandırada tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Hasan B., tüfekle eşi Rukiye B., kayınvalidesi Fatma E. ve kayınpederi Bekir E’ye tüfekle ateş etti. Yaralanan 3 kişi, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Bayat Devlet Hastanesine ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Rukiye B., ve Fatma E’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Damat ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(Yusuf ÇINAR)