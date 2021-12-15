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Eşini, kayınpeder ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu… Damada 75 yıl hapis cezası verildi

Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle vurarak yaralayan ve tutuklu yargılanan Hasan B. (30), 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, “Ben hepsini seviyorum, pişmanım, evliliğimi kurtarmaya çalıştım” dedi.

Güncel 15.12.2021, 22:51
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Eşini, kayınpeder ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu… Damada 75 yıl hapis cezası verildi

Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bayat ilçenin Yatukçu Mahallesi'nde meydana gelmişti. İlçedeki mandıraya gelen Hasan B., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Rukiye B’nin baba evine geldi. Burada yakınlarına ulaşamayan Hasan B., mandıraya yakın bir yerde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile çocuklarının traktör üzerinde olduğunu gördü. Çıkan tartışma sırasında elinde tüfekle traktör üstünde bulunanlara doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Hasan B., polis ekiplerince gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
“KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS” SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
Hasan B. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan iddianame hazırlandı. İddianame Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek tutuklu sanığın yargılanması yapıldı. Karar duruşmasına tutuklu yargılanan sanık avukatlar ve taraf yakınları katıldı. 
TUTUKLU SANIK: “EVLİLİĞİMİ KURTARMAYA ÇALIŞTIM”
Son sözü sorulan sanık Hasan B., mütalaanın aleyhe olan kısımlarını kabul etmediğini belirterek, “Ben tüm herkesi seviyorum, yaşanan olay nedeni ile pişmanım, ben evliliğimi kurtarmaya çalıştım, eşimle aramda devam eden dava neticesinde çocuklarımın velayeti eşime verildi. Hal böyle olunca beni çocuklarımla görüştürmediler. Benden sakladılar, olaydan bir hafta öncesine kadar kayınpederimin evini ziyaret etmiştim, kayınpederim bana bıçak ile saldırdı, beni tehdit etti, ancak bunu hiç kimseye söylemedim. Çocuklarımı da göremedim, bu olay sonrası da Çorum’da kaldım, Ankara’ya dönmeden önce çocuklarımı görebilme umuduyla kayınpederimin evine gitmek üzere yola çıktım.
Onların bindiği traktörle yolda karşılaştım, traktörü benim üzerime sürdüler, arabamdaki tüfeği alıp havaya ateş ettim, öldürme veya yaralama gibi bir düşüncem yoktu, eşim ve kayınpederimin yaralandığını görmem üzerine çocuklarımın bu durumu görmemelerini istemediğim için yanıma aldım ve 6 saat gibi bir süre onlarla kaldım. Daha sonra polisi arayıp kendim teslim oldum. Yaşanan olayda esasen ben mağdur oldum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.
75 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Taraf avukatları ve mağdurların savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme başkanı sanığa, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan toplamda 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. (Yusuf ÇINAR)
 

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