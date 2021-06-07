Eşini boğarak öldüren sanık hakim karşısında

Olay, 5 ay önce Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Polat Hatal ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat Hatal, eşini boğdu. Hatal hakkında Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık Polat Hatal, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Hatal'ın yanı sıra, taraf avukatları öldürülen Aslıhan Dal’ın yakınları, Kadın Meclisi üyeleri CHP il ve ilçe örgütü ve bir dizi ziyaretler için Çorum’a gelen CHP Ankara Milletvekili, Parti Meclis Üyesi ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Gamze Taşcıer katıldı.

“HİÇBİR SEBEP YOKKEN EVİ TERK ETTİ”

Sanık Hatal, yaptığı savunmada, şunları söyledi: “Eşimle kaçarak evlendik olaydan bir yıl önce de eşimde değişimler başlamıştı. Sigara içiyor, sakız çiğniyor, hatta uyuşturucu kullandığından bile şüpheleniyordum.

Bana anlatılanlar kafamı karıştırmıştı, olayın olduğu gece de tartışmamız başladı. Boğazını sıktım, ikimiz de yere yığıldık, ben numara yapıyor sandım, hiç hareket etmiyordu. Kapıyı kapatıp evden ayrıldım.”

Sanık Hatal, eşinin yakınlarının ise “eşine sahip çık” diye kendisini uyardıklarını da sözlerine ekledi.

Tanıkların dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“ANNEME DE BİZE DE ŞİDDET UYGULUYORDU”

Aslıhan Dal’ın yakınları katilin en ağır şekilde ceza alması için mücadele edeceklerini belirtirken, öldürülen Aslıhan Dal’ın büyük oğlu Abdullah Dal “En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Annemin gördüğü şiddeti her gün biz de görüyorduk. Gece 12’lerde beni alkol almaya gönderiyordu. Bulamayınca beni dövüyordu. Elimi kolumu bağlayıp beni koltukların arkasına atıp öyle dövüyordu. Annemi döverken bizi odaya kilitliyordu” dedi.

Annesi şiddet görürken kimseyi aramasınlar diye babasının telefonu sakladığını anlatan küçük oğlu ise “Telefonu almaya çalışırsak bizi dövüyordu” diye konuştu.

“EGEMENLER ANNESİZ KALMASIN”

Aslıhan Dal’ın annesi Sevgi Dal ise, “Anneler kızsız, kızlar çocuksuz kalıyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatılsın Egemenler, Ateşler, Atlaslar annesiz kalmasın. İstanbul Sözleşmesi uygulansın, katiller en ağır cezayı alsın” ifadesini kullandı. Kızının hapis hayatı yaşatıldığını söyleyen Dal, “Kızım ne evden kaçtı ne de başkalarıyla konuştu. Hepsi iftira atıyor. Kızım hep baskı altında tutuldu” dedi.

“ASLIHAN’I KORKU, ŞİDDET, TEHDİTLE DURDURMUŞ”

Aslıhan Dal’ın halası Birsel Veldaş ise kızlarının yıllarca hapis hayatı yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Gurur yapıyordu, bizlere derdini anlatamıyordu. Çocuğumuzu 14 yıl korku, şiddet, tehditle durdurmuş. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katil en ağır şekilde yargılansın.”

Çocukların yengesi Damla Dal ise “Katilin en ağır şekilde ceza alması için uğraşacağız. Çocuklar da anneleri gibi hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördü yıllarca. Adalet istiyoruz” dedi. (Yusuf ÇINAR)