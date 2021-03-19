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Eşini bıçakla yaraladı, ‘Gerçekten böyle olmasını istemezdim’ dedi

ÇORUM'da tartıştığı eşi Evrim Avcıoğlu’nu (41), bıçakla yaralayan Adil Avcıoğlu’na (51), ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davada, 8 yıl, 3 ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanık son savunmasında, "O gün ben ambulansı aradım. Elimle eşimin kanayan bölgesine tamponu dahi ben yaptım. Gerçekten böyle olmasını istemezdim” dedi.

Güncel 19.03.2021, 10:58 19.03.2021, 12:54
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Olay, geçen yıl 11 Ocak'ta Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evrim-Adil Avcıoğlu  çifti arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adil Avcıoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla eşini karnından ve sırtından bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Evrim Avcıoğlu  gelen ambulansla, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Evrim Avcıoğlu  yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Adil Avcıoğlu ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Adil Avcıoğlu hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık,  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

‘BURAYI EVLİLİK PROGRAMINA ÇEVİRDİNİZ’

Önceki duruşmada Adil Avcıoğlu’nun yakınları söz almak istemiş ve kısa süreli yaşanan gerginlik sırasında  mahkeme başkanı “Sessiz olun, burayı televizyonlardaki evlilik programlarına çevirdiniz. Boşanma davası görmüyoruz. Burası ağır ceza mahkeme solonu salonu” diyerek  salondakileri uyarmıştı.

‘BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM, PİŞMANIM’

Duruşmada son kez  savunmasını yapan  tutuklu sanık Adil Avcıoğlu, “Önceki  savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben yıllarca bir kurumda görev yaptım. Eşimle evlendim ve tüm borçlarını ben verdim. Bir süre sonra eşimin huyu suyu değişmeye başlamıştı. Eşimi seviyordum. Olayın olduğu gün ise tartışma yaşadık. Sonra yüzüme tükürmeye ve bana ağza alınmayacak sözler söylemeye başladı. Benim erkeklik gururumu incitti. Neyim var neyim yok sattım. O gün ben ambulansı aradım. Elimle eşimin kanayan bölgesine tamponu dahi ben yaptım, Gerçekten böyle olmasını istemezdim. Söylenen sözler karşısında bunalıma girmiştim. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Eşi Evrim Avcıoğlu’nu bıçakla yaralayan Adil Avcıoğlu’na ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davada, 8 yıl, 3 ay hapis cezası verildi.

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