Mensur, dünkü duruşmada konuşarak “Ayrıca o insan benim çocuğumun annesiydi ve ben eşimi çok seviyordum. Dediğim gibi Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Kesinlikle eşimi ben öldürmedim. Çok pişman ve üzgünüm” dedi.

Olay, Çorum kent merkezindeki Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçen 27 Şubat 2018'de Gamze Kuru, eski eşi Yakup Mensur'un kendisini ve ağabeyi Ramazan Kuru'yu ölümle tehdit ettiğini belirterek polise başvurdu. Ertesi gün ise Yakup Mensur, çocuğunun annesi Gamze Kuru ile ağabeyi Ramazan Kuru'nun yanına eve gitti. Kahvaltı yaptıkları sırada Mensur, eski eşi ve kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mensur, evde bulunan av tüfeğiyle boşandığı eşi ve kayınbiraderine ateş etti.

Gamze Kuru başına, Ramazan Kuru ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde öldü. Olay sonrasında kaçan Yakup Mensur ise polisin çalışması sonucu yakalandı. Mensur, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mensur hakkında Çorum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Tasarlayarak iki kişiyi öldürme suçundan ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası' ile cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Mensur, Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadesinde Gamze Kuru ile kaçarak evlendiklerini söyleyerek “Bu evlilikten şu anda 4,5 yaşında kız çocuğumuz var. Eşim Gamze olay gününe kadar yaklaşık 1 aydır bir pastanede çalışıyordu. Biz çocuğumuzun kreş parasını alabilmek için yaklaşık 1 yıl kadar önce anlaşmalı olarak boşandık. Ancak gerçekte aile hayatımız devam ediyordu. Olayın gerçekleştiği ev, eşim Gamze ve benim birlikte yaşadığımız evimizdi.

Ben olay tarihinden önce yaklaşık 45 gündür İstanbul'da kurslarım olduğu için orada kaldım. Kursum bitince Çorum'a döndüm. Bizim eşim ile ilk 3,5-4 sene boyunca aramızda hiçbir problem yoktu. Kayınbiraderim Ramazan Kuru'yu ben ağabeyim olarak gördüm. Onunla da bir problemimiz yoktu. Ancak son aylarda Ramazan'ın bazı sözleri ile hareketleri beni rahatsız etmeye başlamıştı. Eşim ile aramın bozulmasına sebep olan da Ramazan Kuru'dur. Olayın olduğu gün ise evde kavga çıktı. Ramazan'ın omzuna ateş ettim, Ramazan yere yığıldı, o sırada Gamze mutfakta çığlık atıyordu. oda yere düştü” dedi.

Mensur'un yargılanmasına dün görülen duruşma ile devam edildi. Çorum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada olay günü yaşananları tekrar anlatan Yakup Mensur, “Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Ben eşimi vurmadım. Ayrıca tasarlayarak hiçbir şey yapmadım. O gün tasarlayarak öldürme girişimim olsa neden oturup kahvaltı yapayım. Ayrıca o insan benim çocuğumun annesiydi ve ben eşimi çok seviyordum. Dediğim gibi Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Kesinlikle eşimi ben öldürmedim. Çok pişman ve üzgünüm” şeklinde konuştu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Mensur’un iddianamede “Tasarlayarak iki kişiyi öldürme suçundan ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası” ile cezalandırılması istendiğini ancak tasarlayarak öldürme suçunun oluşmadığını, belirtip şüphelinin “Kasten öldürme suçundan” ayrı ayrı birer kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme dosya hakkında kararını açıklama üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Yusuf ÇINAR)