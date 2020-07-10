Esgici ailesinin acı günü

Çorum Merkez Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve yıllardır Danimarka’da bulunan Ahmet Esgici vefat etti.

Türel Esgici, İsmail Esgici ve Sultan Esgici Yücel ve Arife Yücel'in babaları Ahmet Esgici, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu.

Esgici’nin vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesinin 11 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’de Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)