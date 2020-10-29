ESERİNLE SONSUZA

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda da, Büyük Atatürk’ü ve çalışma arkadaşlarını, bir kez daha şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ata’nın ulusuna armağan ettiği Cumhuriyet de, O’nun tarihe kazınmış adı da, sonsuza kadar yaşayacaktır.