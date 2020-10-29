ESERİNLE SONSUZA
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünü, bugün, ilk günün heyecanı ve coşkusuyla kutluyoruz.
Güncel 29.10.2020, 01:25
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Bu Cumhuriyet Bayramı’nda da, Büyük Atatürk’ü ve çalışma arkadaşlarını, bir kez daha şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Ata’nın ulusuna armağan ettiği Cumhuriyet de, O’nun tarihe kazınmış adı da, sonsuza kadar yaşayacaktır.
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