Eşençay’a yol sözü

Ceylan, “Bir kilometrelik yol mu istiyorsunuz tamam bir kilometrelik yolu yapacağız. Çatak yolunun orasından itibaren sıcak ve soğuk asfalt dediniz. Ekipler burada imkanlar dâhilinde biz hepsine de yardımcı oluruz” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, “Çorum’umuzda her şehre nasip olmayacak, diğer illerimizin gıpta ile baktığı bir ortaklık kültürü var. AK Partimizin Merkez Karar ve Yürütmesi’nde tarımdan gelen ve tarım komisyonu üyemiz Sayın Vekilimiz Ahmet Sami Ceylan ve kıymetli vekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. AK Partimizin tek bir amacı vardır; sizlere hizmet etmek bugün de burada bulunma amacımız budur. Vesile oldukları için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

