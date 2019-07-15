Esat Kabaklı Konseri Hürriyet Meydanı’nda

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissettiğimiz bir tarih. Vatan milletin, irade milletin diyerek şahadete yürüyen 250 vatandaşımızı 15 Temmuz’da şehit verdik. Birlik ve beraberliğimize kurulan tuzağı milletimiz, boşa çıkardı.

15 Temmuz direnişi dünyada eşinen az rastlanan ve mazlum milletlere örnek olan bir direniş olarak tarihteki yerini aldı. 2016 yılında yaşadığımız FETÖ terör örgütünün yaptığı darbe girişimine milletimiz yek vücut oldu. 81 ilimiz, bütün bir millet hıyanete karşı liderinin etrafında birleşti ve demokrasi tarihine geçecek bir direniş sergiledi. Ben böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Aşgın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm Çorumluları Türk Bayrağı ile bugün saat 20.30’da Hürriyet Meydanı’nına beklediklerini ifade ederek “Saat 21.30’da ise ünlü sanatçı Esat Kabaklı hemşehrilerimizle buluşacak. 15 Temmuz’da hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize esenlikler temenni diyorum. 15 Temmuz’u asla unutmayacak, unutturmayacağız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)