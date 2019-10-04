Erzurum Dede Caddesi’ne 14 metrelik yeni yol

Çorum Belediyesi tarafından restorasyonu yapıldıktan sonra şehrin en çok tercih edilen yeşil alanlarından biri haline gelen Erzurum Dede’ye 14 metre genişliğinde yol yapılıyor. Erzurum Dede Caddesi’ne yapılan yol Mimarsinan ve Gülabibey mahalleleri tarafından Erzurum Dede’ye gelenler için rahat ve konforlu bir bağlantı yolu olacak.

Çorum’un inanç kültüründe de önemli yeri olan Erzurum Dede’nin şehrin en güzel yerlerinden biri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Erzurum Dede çok nezih bir mekân. Hafta sonları hemşehrilerimiz aileleri ile burada hoşça vakit geçiriyor. Biz de bu anlamda belediye olarak buraya önem gösteriyoruz. İnönü Caddesi tarafından ulaşımda bir problem yok ama Fevzi Çakmak 3. Cadde tarafından gelenler için buradaki yol tahrip olmuş ve yetersiz kalıyordu. Erzurum Dede Caddemizde yol yapım çalışmasını başlattık ve buraya 14 metre genişliğinde stabilize asfalt yol yapıyoruz” dedi.

Erzurum Dede Caddesinin Erzurum Dede’ye ulaşımının dışında bir bağlantı yolu olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Mimarsinan ve Gülabibey Mahallelerinden Sağlık Müdürlüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şehirlerarası otobüs terminali, gıda toptancılar sitesi, traktörcüler sitesi gibi yerlerle gitmek isteyen hemşehrilerimiz de bu yolu çokça kullanıyor” dedi. Başkan Aşgın, şehre hizmet noktasında durmadan, yorulmadan, aşkla çalışacaklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)