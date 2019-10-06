Erzurum Dede Caddesi'ne soğuk asfalt çalışması

Teknik ekipten bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimiz adına çok önemli bir noktadayız. Erzurum Dede Caddemiz ulaşım açısından çok büyük bir önemi sahip” dedi.

Başkan Aşgın, “Gülabibey Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Akkent Mahallesi ve Ortaköy İlçemiz hastanemize, Akkent'te, Çevre Yoluna, Otobüs Terminaline, Gıda Toptancılar Sitesi'ne, Ticaret Borsası'na, Hal'e erişimini buradan sağlıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için imarda 35 metre genişlikte olan yolumuzun 14 metre genişliğinde ve 850 metre uzunluğundaki alanda çalışma yaptık. Ekiplerimiz yolumuzu ulaşıma açmak için gece gündüz burada çalışma yaptı. Hummalı çalışma sonucunda bugün itibariyle soğuk asfalt çalışmamızı tamamlıyoruz. Hemşehrilerimiz trafik yoğunluğuna katılmadan bölgede bulunan kurumlara ve iş yerlerine rahatlıkla ulaşabilecekler. Kalan kısımla ilgilide çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolu trafiğe açmak için çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)