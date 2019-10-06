Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504

Erzurum Dede Caddesi'ne soğuk asfalt çalışması

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Erzurum Dede Caddesi'ndeki soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Erzurum Dede Caddesi'ne soğuk asfalt çalışması

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Erzurum Dede Caddesi'ndeki soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

06 Ekim 2019 Pazar 21:00
Erzurum Dede Caddesi'ne soğuk asfalt çalışması

Teknik ekipten bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimiz adına çok önemli bir noktadayız. Erzurum Dede Caddemiz ulaşım açısından çok büyük bir önemi sahip” dedi.

Başkan Aşgın, “Gülabibey Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Akkent Mahallesi ve Ortaköy İlçemiz hastanemize, Akkent'te, Çevre Yoluna, Otobüs Terminaline, Gıda Toptancılar Sitesi'ne, Ticaret Borsası'na, Hal'e erişimini buradan sağlıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için imarda 35 metre genişlikte olan yolumuzun 14 metre genişliğinde ve 850 metre uzunluğundaki alanda çalışma yaptık. Ekiplerimiz yolumuzu ulaşıma açmak için gece gündüz burada çalışma yaptı. Hummalı çalışma sonucunda bugün itibariyle soğuk asfalt çalışmamızı tamamlıyoruz. Hemşehrilerimiz trafik yoğunluğuna katılmadan bölgede bulunan kurumlara ve iş yerlerine rahatlıkla ulaşabilecekler. Kalan kısımla ilgilide çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolu trafiğe açmak için çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Salih Gevenci anıldı
Salih Gevenci anıldı
“Çorum Belediyesi toplu ulaşım konusunda ne yapmak istiyor?”
“Çorum Belediyesi toplu ulaşım konusunda ne yapmak istiyor?”
Bahçeşehir’den hayvan duyarlılığı
Bahçeşehir’den hayvan duyarlılığı
MHP’den Vali Çiftçi’ye ziyaret
MHP’den Vali Çiftçi’ye ziyaret
Öztaş ile Vakıf 19’dan Rektör Öztürk’e kutlama
Öztaş ile Vakıf 19’dan Rektör Öztürk’e kutlama
Çorumlu kadın polise hüzünlü veda
Çorumlu kadın polise hüzünlü veda
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim