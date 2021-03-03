Ertan Eliaçık: “DEVA iktidarı yakın”

“Cesareti; cehaletinden menkul ukala, sorumluluğunu ve haddini bilmez, akıl ve bilimden mahrum; partizan, tarafgir zevatın tozu dumana kattığı bir dönemi yaşıyoruz” diye konuşan Ertan Eliaçık, böyle bir ortamda hakikatin, doğrunun sesinin çok duyulmadığını, gerçeğin yerini boş abartı, gerçek dışı yalan/yanlış söz, tutum ve davranışların aldığını kaydetti.

Bu dönemde milletin oyalama taktiğiyle, dikkatleri başka tarafa çevirerek zamanın doldurulmaya çalışıldığını gördüklerini belirten Eliaçık; “Çünkü can yakıcı doğrular, gerçekler, ülkeyi yöneten yöneticilerin hoşuna gitmiyor, işine gelmiyor. Bunun bedelini de ne yazıktır ki, ülke olarak çekiyoruz. Hâlbuki hakikatin, doğrunun, gerçeğin doğuracağı adalet ve sonuç inanıyoruz ki demokrasi, atılım, huzur, refah, emniyet ve kalkınmadır. Bugünün yöneticileri kendilerini de aldatarak, zafer sarhoşu edasıyla, halkla kendi aralarına ördükleri duvarla, kirli saltanatlarını sürdürmeğe çalışsalar da yolun sonuna gelindiğini, denizin suyunun tükendiğini, tuzun koktuğunun farkındadırlar. Beyhude çıkışları, kullandıkları dil, oynadıkları çirkin oyunlar, kul hakkına uzattıkları elin bedelinin ağır yükü altına düşecekleri mukadderdir. Hiç bir kişi veya siyasal kurum vazgeçilmez değildir” diye konuştu.

“Geçmişte kendilerini vazgeçilmez gibi görenlerin hepsinin isimleri bu gün kabristanların mezar taşlarında okunmaktadır” diyen DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Eliaçık sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletimize sunduğumuz, yeniçağın Partimiz Programıyla, liyakatli kadrolarımızla, ilkesel sağlam alt yapımızla, sürekli eğitilen teşkilatlarımızla, birlik ve beraberliğimizle, karamsarlığa, ümitsizliğe asla yer vermeyecek şekilde, oyunun kurallarıyla, onurlu ve haysiyetli duruşumuzla iktidara yürüyor, yürüyeceğiz inşallah. Unutmamamız gerekir: Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz. Genel Başkanımız Ali Babacan’ın önderliğinde güçlü kadrolarımızla, Deva partisi olarak tarlada da izimiz, harmanda da yüzümüz vardır. DEVA iktidarı yakındır”

(Haber Merkezi)

