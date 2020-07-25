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Ersoy kardeşlerin amcası Ali Taş vefat etti

Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, Mustafa Ersoy ve Cemal Ersoy’un amcaları, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı Recep Taş’ın babası, emekli müezzin Ali Taş (86), bu akşam saat 19.00 sıralarında kanser tedavisi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti

Güncel 25.07.2020, 21:25
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Ersoy kardeşlerin amcası Ali Taş vefat etti

Recep Taş ile Mahmut Taş, Şerife Kol ve Sevil Alkaç’ın babaları olan Ali Taş’ın cenazesi, yarın saat 10.30’da Özel Hastane’den alınarak saat 11.00’de Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
Ersoy kardeşlerin soyadlarının da geçmişte “Taş” olduğu, mahkeme kararıyla “Ersoy” soyadını aldıkları öğrenildi.
ÇORUM HABER,  merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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