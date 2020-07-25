Ersoy kardeşlerin amcası Ali Taş vefat etti

Recep Taş ile Mahmut Taş, Şerife Kol ve Sevil Alkaç’ın babaları olan Ali Taş’ın cenazesi, yarın saat 10.30’da Özel Hastane’den alınarak saat 11.00’de Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Ersoy kardeşlerin soyadlarının da geçmişte “Taş” olduğu, mahkeme kararıyla “Ersoy” soyadını aldıkları öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.