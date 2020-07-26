Ersoy kardeşlerin amcası Ali Taş toprağa verildi
Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, Mustafa Ersoy ve Cemal Ersoy’un amcaları, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı Recep Taş’ın babası, emekli müezzin Ali Taş (86), dün akşam saat 19.00 sıralarında kanser tedavisi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 26.07.2020, 20:03
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Recep Taş ile Mahmut Taş, Şerife Kol ve Sevil Alkaç’ın babaları olan Ali Taş’ın cenazesi saat 10.30’da Özel Hastane’den alınarak saat 11.00’de Ulumezar’da kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Ersoy kardeşlerin soyadlarının da geçmişte “Taş” olduğu, mahkeme kararıyla “Ersoy” soyadını aldıkları öğrenildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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