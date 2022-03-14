Ersoy Bilici vefat etti

Çorum Merkez Büğet Köyü’nden, Dudu ve Sadık Bilici’nin oğlu, Mehmet ve Meliha Bilici’nin kardeşi Ersoy Bilici 45 yaşında kalp yetmezliği sonucu vefat etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Büğet Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)