Ersin Beyazıt hayatını kaybetti
Çorum’un geçmişinde derin izleri olan efsane spor adamlarından, Samsun kökenli ve halen Samsun’da yaşamakta olan Adnan Beyazıt’ın kardeşi, Çimentospor, Çorumspor ve Orduspor’un eski futbolcularından, Almanya’nın Saarbrüchen kentinde teknik direktörlük yapan Ersin Beyazıt (71), bundan 22 yıl önce geçirdiği gırtlak kanserinin yeniden nüksetmesi ve omurgasına sıçraması üzerine, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Güncel 17.07.2021, 18:19
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Ülkü Beyazıt’ın eşi, Gökçe ve Esen isimli iki çocuk babası ve bu çocuklarından 3 torun sahibi olan Ersin Beyazıt, 1982-83 yıllarında Almanya’ya giderek futbol antrenörlüğüne başlamış, çalıştırdığı son iki takımı da şampiyon yapmıştı.
Ersin Beyazıt’ın cenazesi, yarın, -eşi ve çocukları aynı zamanda Alman vatandaşı olduklarından- yaşamakta olduğu Saarbrüchen kentinin Müslüman Mezarlığı’na defnedilecek.
Ersin Beyazıt, Çorumspor’un kurulduğu 1967 yılından başlayarak Çorum futbolunda bir yıldız olarak parlamış, daha sonra da yetkin bir futbol adamı olarak Almanya’da yaşamını sürdürmüştü.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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