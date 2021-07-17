Ersin Beyazıt hayatını kaybetti

Ülkü Beyazıt’ın eşi, Gökçe ve Esen isimli iki çocuk babası ve bu çocuklarından 3 torun sahibi olan Ersin Beyazıt, 1982-83 yıllarında Almanya’ya giderek futbol antrenörlüğüne başlamış, çalıştırdığı son iki takımı da şampiyon yapmıştı.

Ersin Beyazıt’ın cenazesi, yarın, -eşi ve çocukları aynı zamanda Alman vatandaşı olduklarından- yaşamakta olduğu Saarbrüchen kentinin Müslüman Mezarlığı’na defnedilecek.

Ersin Beyazıt, Çorumspor’un kurulduğu 1967 yılından başlayarak Çorum futbolunda bir yıldız olarak parlamış, daha sonra da yetkin bir futbol adamı olarak Almanya’da yaşamını sürdürmüştü.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.