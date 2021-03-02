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Erol Olçok’ta floroskopi cihazı hizmete başladı
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine floroskopi cihazı satın alındı.
Güncel 02.03.2021, 10:31
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Cihaz hastanede hizmete girdi. 500 bin liraya satın alınan floroskopi (radyoskopi) cihazı, x-ışınları kullanılarak üst sindirim yolları, ince barsaklar, idrar yolları ve kadın üreme organları alanında ayrıntılı ve gerekirse hareketli şekilde gerçek zamanlı incelenmesini sağlıyor.
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