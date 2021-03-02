Erol Olçok’ta floroskopi cihazı hizmete başladı

Cihaz hastanede hizmete girdi. 500 bin liraya satın alınan floroskopi (radyoskopi) cihazı, x-ışınları kullanılarak üst sindirim yolları, ince barsaklar, idrar yolları ve kadın üreme organları alanında ayrıntılı ve gerekirse hareketli şekilde gerçek zamanlı incelenmesini sağlıyor.